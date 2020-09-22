Мэр Николаева поклялся на Библии, что не виновен в коррупции (видео)

Александр Сенкевич заверил, что не зарабатывал на укладке плитки в городе

В преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября, мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что не занимался коррупцией во время укладки плитки на улицах города.

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В эфире шоу "Битва за город", отвечая на вопрос о реконструкции площади Соборной, градоначальник достал принесенную с собой Библию, положил на нее правую руку и сделал заявление.

"Я взял с собой Библию. Кто не знает, я, на самом деле, верующий человек. Я христианин. И несмотря на то, что я "мэр-айтишник" и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. … Я ложу на нее руку, поднимаю левую и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни брату, ни родственникам, связанным со мной, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало завода по производству брусчатки или плитки", - заявил он.

Видео: шоу "Битва за город"/Telegram-канал KIEVMAP

Также Сенкевич добавил, что "никогда не позволял себе использовать свое служебное положение для того, чтобы через свои фирмы или компании использовать бюджетные средства".

Кроме того, он рассказал, что тенденция укладки плитки на пешеходных тротуарах – это не николаевская тенденция, таким же путем пошли многие города в Европе.

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Градоначальник объяснил, что это позволяет быстро и безболезненно производить ремонты порывов подземных коммуникаций, а затем укладывать на место ту же ранее снятую плитку.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

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