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Мэр Николаева поклялся на Библии, что не виновен в коррупции (видео)

22 сентября, 11:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Александр Сенкевич заверил, что не зарабатывал на укладке плитки в городе

В преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября, мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что не занимался коррупцией во время укладки плитки на улицах города.

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В эфире шоу "Битва за город", отвечая на вопрос о реконструкции площади Соборной, градоначальник достал принесенную с собой Библию, положил на нее правую руку и сделал заявление.

"Я взял с собой Библию. Кто не знает, я, на самом деле, верующий человек. Я христианин. И несмотря на то, что я "мэр-айтишник" и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. … Я ложу на нее руку, поднимаю левую и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни брату, ни родственникам, связанным со мной, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало завода по производству брусчатки или плитки", - заявил он.

Видео: шоу "Битва за город"/Telegram-канал KIEVMAP

Также Сенкевич добавил, что "никогда не позволял себе использовать свое служебное положение для того, чтобы через свои фирмы или компании использовать бюджетные средства".

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Кроме того, он рассказал, что тенденция укладки плитки на пешеходных тротуарах – это не николаевская тенденция, таким же путем пошли многие города в Европе.

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Градоначальник объяснил, что это позволяет быстро и безболезненно производить ремонты порывов подземных коммуникаций, а затем укладывать на место ту же ранее снятую плитку.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

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