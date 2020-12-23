Українська
$ 28,25
34,57
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаеве мужчина попал под трамвай (фото)

23 декабря, 12:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место происшествия выезжали спасатели

В Николаеве под движущийся трамвай попал мужчина.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 23 декабря в 7:41 на пересечении улиц Чкалова и Малой Морской. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и медики.

Как выяснилось, ноги мужчины зажало транспортным средством. Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая.

В тренде
Нехватка медиков и прием в обычном доме: что с медициной в прифронтовых селах
Реклама

Его поместили на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи и госпитализировали в лечебное учреждение. На месте также работали сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе трамвай сбил человека. Пострадавший с серьезными ранениями оказался в больнице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом таза и другие повреждения.

Также напомним, в Харькове 22-летний парень попал под трамвай. В результате происшествия пешехода с телесными травмами доставили в больницу. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

трамвай чп спасатели Николаев мужчина ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафа
В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафаДругие регионы
Гололед парализовал работу транспорта: в Полтаве отменили 80% рейсов
Гололед парализовал работу транспорта: в Полтаве отменили 80% рейсовДругие регионы
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
В Виннице чиновники заработали миллионы на гололеде
В Виннице чиновники заработали миллионы на гололедеДругие регионы
В Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля
В Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиляДругие регионы
В Черкассах женщина-водитель протаранила три авто на парковке и сбежала (видео)
В Черкассах женщина-водитель протаранила три авто на парковке и сбежала (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять