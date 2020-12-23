В Николаеве мужчина попал под трамвай (фото)

В Николаеве под движущийся трамвай попал мужчина.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 23 декабря в 7:41 на пересечении улиц Чкалова и Малой Морской. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и медики.

Как выяснилось, ноги мужчины зажало транспортным средством. Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая.

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Его поместили на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи и госпитализировали в лечебное учреждение. На месте также работали сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе трамвай сбил человека. Пострадавший с серьезными ранениями оказался в больнице. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом таза и другие повреждения.

Также напомним, в Харькове 22-летний парень попал под трамвай. В результате происшествия пешехода с телесными травмами доставили в больницу. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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