В Николаеве на помощь городу и ВСУ пришел даже криминалитет

В Николаеве криминалитет сотрудничает с властью и помогает в войне против российских оккупантов. Все сплотились и помогают горожанам и ВСУ.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Главкому".
Городской голова сообщил, что ставка России в войне против Украины на местный уголовный авторитет, в частности в Николаеве, не срабатывает.
"Сегодня все эти элементы или, как я их называю, бизнесмены с сомнительным прошлым, сотрудничают с городскими и областными властями. Помогают ресурсами, людьми. Они уже засветились в помощи Украине, а никак не РФ", – сказал Сенкевич.
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По его словам, они просто увидели, что сегодня происходит в других городах.
"Поэтому это абсолютно нормально, что эти люди сегодня не перекрашиваются, а помогают николаевцам. На самом деле, когда президент приезжал и говорил, что "Николаев – бандитский город", то влияние криминальных авторитетов на жизнь города было явно преувеличено", – добавил мэр.
Война в Украине
- Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку. Противник пытается оцепить группировки ВСУ, но терпит большие потери.
- В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийские снаряды.
- В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.
- Российские оккупанты несут потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который хотел штурмовать Одессу.
- По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.
- Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.