В Николаеве разоблачили "пирата", продававшего доступ к украинским телеканалам

В Николаеве киберполиция прекратила незаконную деятельность мужчины, который незаконно продавал доступ к украинским телеканалам, в том числе к "Футбол 1, 2, 3", "Украина", "НЛО", "Индиго".

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Мероприятия проводились по всей Украине в рамках операции "Пираты" по заявлению правообладателя.

"В рамках операции "Пираты" сотрудники киберполиции по всей стране провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий и прекратили деятельность 41 веб-ресурса, действовавших с нарушениями законодательства Украины и принесших убытков правообладателям на 25 млн гривен", - рассказали в полиции.

Реклама

Полицейские установили, что 40-летний мужчина из Николаева незаконно, за отдельную плату настраивал клиентское оборудование на получение доступа к просмотру платных каналов вещания по технологии ОТТ, чем нарушал авторское право правообладателей.

Работники отдела противодействия киберпреступности при проведении обыска в доме подозреваемого обнаружили достаточные доказательства его причастности к совершению уголовного преступления.

В тренде Фейковый избирательный участок в Сумской области: появились подробности

Кроме того, в ходе следствия полиция установила более 50 жителей Николаева, которым мужчина предоставлял незаконные услуги. Работа по установлению клиентов правонарушителя и суммы нанесенного ущерба продолжается до сих пор.

Всего в ходе операции "Пираты" полицейские провели более 60 санкционированных обысков почти во всех регионах Украины, в том числе в Николаевской области.

Реклама

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч. 1 ст. 361-2 УК Украины (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Мы также сообщали, что компания в Киевской области создала 20 незаконных онлайн-казино с ежемесячным оборотом более 500 тысяч долларов. Организаторов фирмы задержали правоохранители.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама