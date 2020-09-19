В Николаевской области проходят масштабные учения с участием британского десанта (фото)

Для Великобритании это крупнейшая десантная операция за последние 20 лет

В Николаевской области начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Украинские и британские десантники уже провели первые совместные тренировки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Отмечается, что учения такого формата проводятся впервые. Их цель – выполнение задач в многонациональной среде по стандартам НАТО, улучшение совместимости ВСУ и стран-партнеров, десантного братства.

"Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских "крылатых пехотинцев". Десантирования происходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-воздушных сил ВС. Весь личный состав быстро выдвинулся к пунктам сбора. На маршрутах выдвижения украинские и британские десантники выполняли различные задачи, в частности, взятие под контроль важных районов, объектов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании, бригадный генерал Джеймс Мартин.

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По информации издания Mirror, это крупнейшая десантная операция для Британии за последние более чем 20 лет, поскольку в Николаевской области десантировались свыше 450 британских военных.

Напомним, недавно на аэродроме в Виннице приземлились американские самолеты, которые примут участие в учениях Rapid Trident. Маневры Rapid Trident также будут проходить в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020".

Тем временем у границ Украины стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство-2020".

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