Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаевской области проходят масштабные учения с участием британского десанта (фото)

19 сентября, 15:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Для Великобритании это крупнейшая десантная операция за последние 20 лет

В Николаевской области начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Украинские и британские десантники уже провели первые совместные тренировки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Реклама

Отмечается, что учения такого формата проводятся впервые. Их цель – выполнение задач в многонациональной среде по стандартам НАТО, улучшение совместимости ВСУ и стран-партнеров, десантного братства.

"Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских "крылатых пехотинцев". Десантирования происходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-воздушных сил ВС. Весь личный состав быстро выдвинулся к пунктам сбора. На маршрутах выдвижения украинские и британские десантники выполняли различные задачи, в частности, взятие под контроль важных районов, объектов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании, бригадный генерал Джеймс Мартин.

В тренде
Шел болотами: один из хасидов попытался незаконно перейти границу с Украиной
Реклама

По информации издания Mirror, это крупнейшая десантная операция для Британии за последние более чем 20 лет, поскольку в Николаевской области десантировались свыше 450 британских военных.

Напомним, недавно на аэродроме в Виннице приземлились американские самолеты, которые примут участие в учениях Rapid Trident. Маневры Rapid Trident также будут проходить в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020".

Тем временем у границ Украины стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания николаевская область учения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местнымиДругие регионы
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19Другие регионы
В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видео
В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видеоУкраина
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять