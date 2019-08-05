Еще две женщины с травмами попали в больницу

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области столкнулись две легковушки: погиб мужчина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-05T08:54:00+03:00 Другие регионы Еще две женщины с травмами попали в больницу

В Николаевской области столкновение двух легковушек унесло жизнь водителя одной из них. Еще две женщины в ДТП пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткая авария произошла 4 августа на 197 километре трассы "Николаев-Благовещенск" возле села Новопетровское в Новоодесском районе. Там столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Vectra.

В результате ДТП 59-летний водитель Opel Vectra от полученных травм погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали пассажирки легковушек. Женщин возрастом 54 и 47 лет с травмами госпитализировали.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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