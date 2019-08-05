Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

В Николаевской области столкнулись две легковушки: погиб мужчина

Сегодня, 08:54

Еще две женщины с травмами попали в больницу

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области столкнулись две легковушки: погиб мужчина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Другие регионы Еще две женщины с травмами попали в больницу

В Николаевской области столкновение двух легковушек унесло жизнь водителя одной из них. Еще две женщины в ДТП пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткая авария произошла 4 августа на 197 километре трассы "Николаев-Благовещенск" возле села Новопетровское в Новоодесском районе. Там столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Vectra.

В результате ДТП 59-летний водитель Opel Vectra от полученных травм погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали пассажирки легковушек. Женщин возрастом 54 и 47 лет с травмами госпитализировали.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.  

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП николаевская область столкновение легковушки пострадавшие погибший

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видео
Массовое захоронение жестоко убитых детей и женщин нашли в Житомирской области: видеоДругие регионы
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находкуДругие регионы

Новости партнеров

The Secret Of Thin Body
The Secret Of Thin Body
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 African Tribes You Never Knew Existed
10 African Tribes You Never Knew Existed
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True