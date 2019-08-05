В Николаевской области столкнулись две легковушки: погиб мужчина

В Николаевской области столкновение двух легковушек унесло жизнь водителя одной из них. Еще две женщины в ДТП пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Жуткая авария произошла 4 августа на 197 километре трассы "Николаев-Благовещенск" возле села Новопетровское в Новоодесском районе. Там столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Vectra.
В результате ДТП 59-летний водитель Opel Vectra от полученных травм погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали пассажирки легковушек. Женщин возрастом 54 и 47 лет с травмами госпитализировали.
"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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