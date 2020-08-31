В Николаевской области усилили карантин: список запретов

В области решили не допустить распространения коронавируса

В Николаевской области, которая входит в "зеленую" карантинную зону, ввели дополнительные ограничения на период действия адаптивного карантина.

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Как сообщили на официальном сайте областной государственной администрации, соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, решением запрещено:

- проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

- работа дискотек;

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- работа развлекательных заведений (ночных клубов);

- деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и так далее).

Кроме того, управлениям полиции, патрульной полиции и Госпродпотребслужбы было поручено обеспечить контроль за выполнением ограничений.

В ОГА подчеркнули, что ужесточить карантин решили в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19. За минувшие 14 дней в области показатель заболеваемости составил 40,14 на 100 тысяч населения (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

Напомним, что в Украине с 31 августа начала действовать обновленная карта карантинных зон.

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