В Николаевской области усилили карантин: список запретов

В Николаевской области, которая входит в "зеленую" карантинную зону, ввели дополнительные ограничения на период действия адаптивного карантина.
Как сообщили на официальном сайте областной государственной администрации, соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, решением запрещено:
- проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);
- работа дискотек;
- работа развлекательных заведений (ночных клубов);
- деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и так далее).
Кроме того, управлениям полиции, патрульной полиции и Госпродпотребслужбы было поручено обеспечить контроль за выполнением ограничений.
В ОГА подчеркнули, что ужесточить карантин решили в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19. За минувшие 14 дней в области показатель заболеваемости составил 40,14 на 100 тысяч населения (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).
Напомним, что в Украине с 31 августа начала действовать обновленная карта карантинных зон.
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