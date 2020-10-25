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В Николаевской области задержали участников "карусели", голосовавших в Киеве

25 октября, 21:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В фальсификациях участвовало около 80 николаевцев

В Николаевской области задержали по подозрению в фальсификации выборов группу лиц, которые участвовали в голосовании за определенного кандидата и определенную политическую партию в Киеве и Киевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

По информации правоохранителей, преступную схему организовали двое жителей Николаева, которые привлекли еще шесть человек, чтобы они вербовали и отправляли николаевцев в столицу для голосования.

За каждый голос члены "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен. Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев.

Участники "сетки" задержаны, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Напомним, 25 октября полиция Киевской области задержала четырех человек за подготовку "каруселей", организаторами которой оказались жители Луганской области.

Мы также сообщали, что открыли уголовное дело по факту инцидента на местных выборах в Броварах, где на бюллетенях были напечатаны номера, повторяющие номера на контрольных талонах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев карусели николаевская область киевская область местные выборы фальсификации выборы 2020
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