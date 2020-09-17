Николаевские врачи заставили женщину забрать отрезанные ноги мужа

В Николаевской области женщину из районного центра Новый Буг заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа. Врачи заявили, что у больницы не было средств на утилизацию медицинских отходов.

Реклама

После этого случая вспыхнул скандал, который обсуждали на сессии районного совета, сообщает Тут.інфо.

Перед депутатами выступила подруга женщины, Оксана Киричишина, которая рассказала, что ее знакомую, страдающую эпилепсией, заставили забрать ноги мужа – их вынесли в мешке прямо из операционного блока.

"Ей сказали в больнице – придешь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой. И дают ей этот мешок с ногами на плечи… Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах", – рассказала женщина.

Видео: Facebook/Тут.інфо

Также она призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов, поскольку мэр города сообщил ей, что по закону родственники должны забирать подобные вещи из больниц.

Реклама

В свою очередь главный врач больницы, присутствовавший на встрече, обвинил женщину в том, что она не попыталась разобраться в ситуации, не обратилась за помощью ни к кому из руководства больницы.

"Вы взяли этот мешок на плечи… Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное", - объяснил он.

Также главврач добавил, что восстановление пункта обойдется в немалую сумму.

"Возобновить это удовольствие не дешево – по ценам 2-3-летней давности сама установка стоила 300 тысяч. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию. Утилизация – удовольствие крайне дорогое", – сказал он.

Врач добавил, что, если не предусмотрена утилизация, то родственники должны заниматься захоронением. Если этого сделать они не могут, то этим вопросом занимается руководитель общины.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что на фоне распространения коронавируса в Украине становится все больше людей, которые обращаются в больницы с осложнениями от COVID-19. Многим из них необходима срочная помощь хирурга.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама