Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Явка 98% в одном из сел Житомирской области: голосовали за родственника

30 октября, 10:16

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Прокуратура заинтересовалась рекордными показателями и уже нашла несколько нарушений

Прокуратура заинтересовалась феноменальной явкой на Житомирщине. Рекорд на местных выборах установил один из сельских участков. Как стало известно новостям "Сегодня", там зафиксировали явку в 98%. В целом по стране, напомним, явка составила только 37%. Правоохранители уже нашли множество нарушений избирательного процесса. В частности, в протоколах комиссии. А вот местные жители не удивляются. Настаивают, многие из избирателей поддержали на выборах главы общины своего родственника. Согласны с людьми и в сельсовете, хотя явку почти 100% считают подозрительной.

"Явка была не 98%, но где-то может процентов 80 было. Земляка мы решили поддержать", – объяснила Зоя Кльоц, секретарь рудное-ивановской поселкового совета.

Реклама

Напомним, явка на прошедших местных выборах оказалась даже меньше, чем в 2015 году – около 37%.

В "Слуге народа" оценили последствия низкой явки на выборах. Председатель партии и первый зампред фракции в Верховной Раде Александр Корниенко считает, что будет много попыток горсоветов "снимать" мэров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прокуратура явка нарушения на избирательном участке житомирская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)Украина
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городахУкраина
Мы докажем фальсификации выборов в 208-м округе – Ляшко
Мы докажем фальсификации выборов в 208-м округе – ЛяшкоПолитика
Фейковый избирательный участок в Сумской области: появились подробности
Фейковый избирательный участок в Сумской области: появились подробностиДругие регионы
ЦИК завершил подсчет голосов на довыборах в Раду в 208-м округе
ЦИК завершил подсчет голосов на довыборах в Раду в 208-м округеДругие регионы
Отсидевший за убийство экс-депутат Лозинский выиграл выборы
Отсидевший за убийство экс-депутат Лозинский выиграл выборыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять