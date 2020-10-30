Явка 98% в одном из сел Житомирской области: голосовали за родственника

Прокуратура заинтересовалась рекордными показателями и уже нашла несколько нарушений

Прокуратура заинтересовалась феноменальной явкой на Житомирщине. Рекорд на местных выборах установил один из сельских участков. Как стало известно новостям "Сегодня", там зафиксировали явку в 98%. В целом по стране, напомним, явка составила только 37%. Правоохранители уже нашли множество нарушений избирательного процесса. В частности, в протоколах комиссии. А вот местные жители не удивляются. Настаивают, многие из избирателей поддержали на выборах главы общины своего родственника. Согласны с людьми и в сельсовете, хотя явку почти 100% считают подозрительной.

"Явка была не 98%, но где-то может процентов 80 было. Земляка мы решили поддержать", – объяснила Зоя Кльоц, секретарь рудное-ивановской поселкового совета.

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Напомним, явка на прошедших местных выборах оказалась даже меньше, чем в 2015 году – около 37%.

В "Слуге народа" оценили последствия низкой явки на выборах. Председатель партии и первый зампред фракции в Верховной Раде Александр Корниенко считает, что будет много попыток горсоветов "снимать" мэров.

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