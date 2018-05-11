В Полтаве любителям кофе сделали неожиданное предложение

Полтавчанам, которые переживают об экологии, предложили покупать кофе в собственные стаканчики

В Полтаве любителям кофе, которые заботятся об экологии, предложили покупать напиток в собственную посуду, чтобы было меньше одноразовых стаканчиков, которые долго разлагаются в природных условиях. Сознательных горожан мотивируют скидками.

Так, полтавчанка Таисия Шестопал призналась, что уже больше года покупает кофе в собственную чашку, и уверяет, что это удобно и экологично.

"Не всегда есть время выпить кофе, делаю с собой, бегу на работу, уже на работе мою. В кофейне также, когда захожу сделать кофе, часто помогут помыть чашку", – рассказала девушка.

Между тем с недавних пор покупать кофе в собственную посуду стало еще и выгодно – десять кофеен города дают таким покупателям скидку.

"Скидка, которая у нас есть в нашей системе автоматизации, это 10%, но поверьте, мы хотим предоставить, мы даже эту чашечку, которую они нам приносят, максимально наливаем, даже до краев, столько бы там ни было", – заверила владелица кофейни Екатерина Бабич.

Максимальная скидка в городе составляет 15% и позволяет любителям напитка сэкономить довольно заметную сумму. Так, Евгения Сокол говорит, что деньги, сохраненные на покупке кофе за день, она тратит на проезд.

"В разных заведениях экономия разная. А я тут сегодня сэкономила четыре гривни 50 копеек", – подсчитала девушка.

В свою очередь, владельцы кофеен уверяют, что они ничего не теряют, присоединившись к акции, а наоборот, получают дополнительных клиентов.

"Такие фишки, когда даешь их в соцсети, они хорошо набирают обороты. И это дает большой плюс для предпринимателя. Это набирает лайков, набирает репостов", – рассказала Екатерина Бабич.

В одной из полтавских кофеен за день продают до сотни одноразовых стаканчиков напитка, а главная цель акции "Кофе в свою чашку" – уменьшить это количество.

"Если смотреть по Киеву, то за один день используется один миллион одноразовых стаканчиков. Сколько разлагается один такой стаканчик? 100-150 лет", – отметила Марина Цигрик, представитель общественной организации "Эколтава".

Сейчас со своими чашками в каждую кофейню приходит до десяти клиентов за день, но организаторы и владельцы заведений надеются, что желающих улучшить экологию станет больше.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что продавцам в Киеве могут запретить паковать товар в полиэтиленовые пакеты. При этом в Украине пластиковые пакеты остаются одним из самых распространенных видов мусора.

Ранее киевляне подписали петицию, которая призывает ввести запрет на использование и продажу полиэтиленовых пакетов.

Между тем, по мнению экспертов, несмотря на то что полиэтиленовые пакеты вредят экологии, запретить их в современных украинских реалиях не удастся.