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В Полтаве отказались ужесточать карантин: людей призывают обращаться в суд из-за проверок

5 октября, 12:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Власти ввели горячую линию для консультаций с юристами

В Полтаве, которую внесли в "оранжевую зону", местные власти выступают против введения новых карантинных ограничений. Они призывают жителей обращаться в суд, если в заведение пришла проверка и хочет составить протокол.

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Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота на своей странице в Facebook.

По его словам, в "оранжевой зоне" не должны работать хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания, однако "никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает". Поэтому замглавы города призвал всех работать в обычном режиме.

Также в горсовете ввели горячую линию бесплатной правовой помощи. Как рассказал Шамота, если в учреждение пришла проверка и пытается составить протокол, работники могут позвонить на указанный телефон и проконсультироваться с юристами, чтобы составить исковое заявление.

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Напомним, в Украине по состоянию на 5 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Кроме того, недавно глава Минздрава заявил, что в Украине количество госпитализированных в сравнении с серединой лета увеличилось в пять раз. Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что в больницах может не хватить мест для новых больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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