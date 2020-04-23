В Полтаве показали капсулу для перевозки зараженных коронавирусом (видео)

Герметичную капсулу для перевозки больных COVID-19 представили сегодня в Полтаве. Бокс должен максимально защитить медиков во время контакта с пациентами. Таких капсул в больницах Украины пока нет. Изобретение тестируют специалисты. Как только капсулу привезли в больницу скорой помощи, вокруг нее собрались медики. Щупают, проверяют, подсоединяют аппаратуру.

"Изучаем. Здесь есть компрессор для вентиляции, подачу кислорода можно обеспечивать, вот баллон, масочка внутри", – говорит врач Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи Андрей Мариеч.

Капсула предназначена для транспортировки зараженных коронавирусом. Андрей Мариеч признается: даже в защитном костюме существуют определенные опасения относительно собственного здоровья. А этот герметичный бокс, говорит, придаст уверенности. Капсула – разработка Кременчугского предприятия. До карантина там производили оборудование для элеваторов.

"У нас есть свое конструкторское бюро, проектанты. Мы им поставили задачу, они за два дня сделали чертежи, сделали первый образец за два дня, показали врачам, услышали замечания, услышали пожелания, доработали", – объясняет разработчик капсулы Юрий Андриевский.

Сейчас медикам привезли уже четвертый образец, усовершенствованный.

"Пожелание было – увеличить в размерах. Мы ее сделали немного выше, немного шире в верхней части, добавили ремни фиксации больного, поменяли угол расположения перчаток", – рассказывает Юрий Андриевский. Стоимость такой усовершенствованной капсулы – примерно 30 тысяч гривен. Полтавская область готова закупить 50 таких боксов.

"Во-первых, это отечественный продукт, и он значительно дешевле. Во-вторых, он соответствует всем международным стандартам", – говорит глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Реклама

Медики взялись испытывать капсулу. Рост Андрея – 1 м 70 см. В капсуле он поместился без проблем. Коллеги пытаются надеть на него маску.

"Одной рукой здесь сделаем, надо, чтобы с той стороны тоже кто-то стоял", – говорит медик.

У капсулы – разработчик. Волнуется.

Маску надели, кислород подключили. Условный пациент говорит – удобно.

"Если по комфорту, то лежать в принципе ничего не мешает. Обеспечение кислорода происходит. Как врачи, оценим в процессе работы", – говорит врач выездной бригады Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи Андрей Мариеч.

Капсула пока не сертифицирована. На получение всех документов уйдет около недели. Разработчики спешат.

Реклама

В Полтавской области резко возросло число больных коронавирусом.Только за последние сутки в области обнаружили 45 новых случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной госадминистрации. Теперь число заразившихся – 161 человек. Среди них – 42 медицинских работника.Вылечить от инфекции уже удалось 12 жителей области. А вот для трех зараженных болезнь закончилась летально. Все умершие оказались жителями Кременчуга.

Также "Сегодня" писали о том, как полтавчанин вернулся из Евросоюза и "заработал" три протокола за нарушение изоляции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама