В Полтавской области местная писательница выращивает кабачки-гиганты

Сегодня, 05:34

Одного кабачка хватает, чтобы накормить всю семью


В Полтавской области на огороде у местной писательницы растут полутораметровые кабачки. Марина Ещенко выращивает особый сорт под названием "Лагенария". Одного такого кабачка, как говорит женщина, хватает, чтобы накормить всю семью.

Необычные кабачки Марина в этом году посадила впервые. На огороде у женщины растут два вида таких кабачков: "Лагенария змеевидная" и "Лагенария кобра". Обычно с этих видов делают различные приборы, вазы и светильники, но женщина использует овощ для приготовления еды. Но готовит она по-особенному – просто в середине кабачка, как в сосуде.

В среднем размер такого кабачка составляет тридцать сантиметров, но самый крупный был размером в полтора метра. В следующем году женщина планирует экспериментировать уже с новыми сортами овощей.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкуснейшие драники из кабачков и картофеля

Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков
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