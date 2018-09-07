В Полтавской области местная писательница выращивает кабачки-гиганты

В Полтавской области на огороде у местной писательницы растут полутораметровые кабачки. Марина Ещенко выращивает особый сорт под названием "Лагенария". Одного такого кабачка, как говорит женщина, хватает, чтобы накормить всю семью.

Необычные кабачки Марина в этом году посадила впервые. На огороде у женщины растут два вида таких кабачков: "Лагенария змеевидная" и "Лагенария кобра". Обычно с этих видов делают различные приборы, вазы и светильники, но женщина использует овощ для приготовления еды. Но готовит она по-особенному – просто в середине кабачка, как в сосуде.

В среднем размер такого кабачка составляет тридцать сантиметров, но самый крупный был размером в полтора метра. В следующем году женщина планирует экспериментировать уже с новыми сортами овощей.

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