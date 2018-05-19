В Раде хотят переименовать Кировоградскую область

Сегодня, 03:44

Изменения предлагается внести в статью 133 Конституции

Фото: facebook.com/tsvilih
Фото: facebook.com/tsvilih

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую. Об этом сообщается на сайте парламента, однако текст законопроекта пока отсутствует в открытом доступе.

Изменения предлагается внести в статью 133 Конституции.

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Авторами соответствующего законопроекта №8380 стали сразу 153 народных депутата от разных фракций.

Напомним, 14 июля 2016 года Верховная Рада в рамках программы по декоммунизации 228 голосами поддержала постановление о переименование города Кировоград в Кропивницкий.

Напомним: закон о декоммунизации, осуждающий коммунистический режим, вступил в силу 21 мая 2015 г. По данным института, переименовано 32 города, 955 сел и селений, почти 52 тыс. улиц. Пока остались Днепропетровская и Кировоградская области, так как для их переименования необходимо решение Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию Украины. Днепропетровская ОГА уже предложила новое название — Сичеславская область.
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Источник:

"Сегодня"

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