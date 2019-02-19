В Смеле горожане оказались в опасности из-за выбросов теплоэлектроцентрали

Больше всего от выбросов страдают жители домов, которые находятся неподалеку от ТЭЦ

В Смеле горожане оказались в опасности из-за выбросов теплоэлектроцентрали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/798/5c6be079813a5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/798/5c6be079813a5.png 2019-02-19T12:52:00+02:00 Другие регионы Больше всего от выбросов страдают жители домов, которые находятся неподалеку от ТЭЦ

В Смеле Черкасской области жители одного из микрорайонов уже семь лет страдают из-за выбросов местной теплоэлектроцентрали. Люди жалуются на кашель и удушье. Действительно ли предприятие опасно для здоровья местных жителей – узнавали журналисты "Сегодня".

Горожане уверяют, что их здоровье ухудшается именно из-за ТЭЦ. Ведь предприятие перешло на использование деревянной щепы, и черная сажа, образующаяся от сгорания, покрывает все вокруг. Больше всего от выбросов страдают жители домов, которые находятся неподалеку от ТЭЦ: здесь все поверхности покрыты копотью.

Руководитель предприятия, в свою очередь, сложившеюся ситуацию не комментирует. Журналистам "Сегодня" он сказал, что находится в отпуске.

Врачи говорят, что из-за загрязнения воздуха люди волнуются не зря.

"Больше всего реагируют на эти негативные влияния люди с хроническими болезнями. Например, ишемическая болезнь сердца, хронические заболевания легких, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь", – рассказал "Сегодня" заведующий пульмунологичного отделения Черкасской городской больницы Антон Лысенко.

Кроме того, Смилянскую ТЭЦ неоднократно проверяли экологи и находили нарушения и уже штрафовали ответственных лиц.

"Зафиксировано проверкой превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества, а именно оксида углерода почти в два с половиной раза", – рассказал первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Центрального округа Сергей Полищук.

Проблему можно решить, как говорят экологи, с помощью модернизации оборудования. Но ждать на это люди не согласны и собираются писать коллективное заявление в прокуратуру.

Напомним, ранее в Киеве был зафиксирован сильный смог: его отметили на Оболони, Виноградаре, а также в центре столицы. В ГСЧС заявили, что смог держится в городе на протяжении трех дней и сопровождается неприятным запахом. По словам главы пресс-службы ГСЧС Киева Светланы Водолаги, смог возник из-за определенных метеорологических явлений и при активном выбросе вредных веществ в атмосферу.

Также мы писали о том, что в Киеве отметили превышение предельно допустимых концентраций формальдегида, углекислого газа и азота в воздухе.

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