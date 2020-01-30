Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

В Сумах маршрутка с пассажирами попала в ДТП: много пострадавших

30 января, 13:17

Авто влетело в столб

/ Фото: Нацполиция

В Сумах маршрутное такси попало в ДТП. Авария произошла в 08:40 на перекрестке улиц Ремесленная и Курская. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

"В результате неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса "Сумы-Кровное" допустил столкновение с опорой электросети", – рассказали в полиции.

Реклама

Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров. Шестерых из них медики "скорой" уже доставили в больницы для более детального обследования.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

В тренде
Россия последовательно создавала на Донбассе новое "Приднестровье": дипломат о планах Кремля

Напомним, в Днепре маршрутное такси сбило женщину, которая перебегала дорогу. Пешеход погибла на месте.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авария ДТП маршрутка Сумы столб

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветерУкраина
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнение
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнениеДругие регионы
В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больнице
В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больницеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...