В Сумах маршрутка с пассажирами попала в ДТП: много пострадавших

/ Фото: Нацполиция

В Сумах маршрутное такси попало в ДТП. Авария произошла в 08:40 на перекрестке улиц Ремесленная и Курская. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

"В результате неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса "Сумы-Кровное" допустил столкновение с опорой электросети", – рассказали в полиции.

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Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров. Шестерых из них медики "скорой" уже доставили в больницы для более детального обследования.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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Напомним, в Днепре маршрутное такси сбило женщину, которая перебегала дорогу. Пешеход погибла на месте.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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