В Сумах найден застреленным экс-депутат, чиновник горсовета

Тело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет

В Сумах, где ранее отправили в СИЗО пенсионера, убившего трех человек, нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщает UA:Сумы.

По их данным, тело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет.

Информацию о том, что умерший человек – именно Анатолий Жук, информационному агентству подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, информация о смерти мужчины поступила в 19:12.

На месте работают следователи.

Напомним, Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.

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