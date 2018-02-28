В Сумах взорвали магазин: появились подробности

В ночь на среду, 28 февраля, в Сумах подорвали магазин. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром на улице Героев Крут.

"Установлено, что около 4:00 утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали", – рассказали правоохранители.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

Как сообщалось, обстрел из ручного гранатомета здания Гостелерадиокомпании в Луганске вызвал серьезный резонанс как в среде "силовиков" т.н. "ЛНР", так и среди местного населения.

Напомним, взрыв гранаты забрал жизнь военного в Бердянске. Погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток".