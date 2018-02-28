В Сумах взорвали магазин: появились подробности

Сегодня, 10:24

Силовики разыскивают двух подозреваемых

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ночь на среду, 28 февраля, в Сумах подорвали магазин. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром на улице Героев Крут.

"Установлено, что около 4:00 утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали", – рассказали правоохранители.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

Как сообщалось, обстрел из ручного гранатомета здания Гостелерадиокомпании в Луганске вызвал серьезный резонанс как в среде "силовиков" т.н. "ЛНР", так и среди местного населения.

Напомним,  взрыв гранаты забрал жизнь военного в Бердянске.  Погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток".
взрыв, магазин, сумы
Источник:

"Сегодня"

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