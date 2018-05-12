В Сумах провели фестиваль сирени

Сегодня, 17:52

В ботаническом саду Сум цветет более сотни кустов сирени со всей Европы


В ботаническом саду города Сумы устроили фестиваль сирени – на территории комплекса цветет более сотни кустов этого растения, которые привезли из разных стран Европы.

В ботаническом саду устроили концерт классической музыки и выставку картин, а на вырученные деньги организаторы планируют пополнить коллекцию растений, в частности – закупить редкостные виды подснежника.

"Чем больше искусства и цветов в нашей жизни, тем лучше будет. Здесь, конечно же, однозначно прелестное мероприятие. – Очень интересный отдых. То, что можно посмотреть картины, послушать музыку, ну и помиловаться природой", – говорят гости праздника.

В свою очередь, директор Сумского ботанического сада Сергей Будник отметил, что в коллекции сада представлены всего семь видов первоцветов и подснежников.

"Возможно, увеличим коллекцию подснежников до 10-12. Так что, скорее всего, на пополнение подснежников и будут деньги", – предположил он.

Напомним, в 2017 году в киевском ботаническом саду имени Гришко появились герои "Звездных войн".

Также мы сообщали, что в Киеве в ботаническом саду имени Фомина расцвели необычные бело-розовые магнолии.
фестиваль, сумы, сирень
Источник:

"Сегодня"

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