В Сумах ужесточат карантин: что будет запрещено

В Сумах местные власти усилят карантинные ограничения. В частности, в городе будет действовать "100-процентный масочный режим" и ограничат массовые мероприятия.
Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, заявил мэр города Александр Лысенко на своей странице в Facebook.
Так, в городе планируют ввести такие меры:
- обязательный масочный режим;
- ограничат проведение массовых мероприятий;
- увеличат в 10 раз количество групп для проверок заведений питания и отдыха, а также транспорта;
- заведения будут закрывать, если заметят три нарушения;
- с 12 до 15 октября в городе продезинфицируют места общего пользования в жилых домах и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения;
- с 8 октября планируют ограничить прием граждан субъектами хозяйствования и учреждениями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что введение жесткого карантина в Украине не планируется. Но при этом назвал условие, при котором это возможно.
Также мы сообщали, что в Украине смягчить карантин может лишь одна область.
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