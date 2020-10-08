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В Сумах ужесточат карантин: что будет запрещено

8 октября, 14:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Проведение массовых мероприятий ограничат

В Сумах местные власти усилят карантинные ограничения. В частности, в городе будет действовать "100-процентный масочный режим" и ограничат массовые мероприятия.

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Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, заявил мэр города Александр Лысенко на своей странице в Facebook.

Так, в городе планируют ввести такие меры:

  • обязательный масочный режим;
  • ограничат проведение массовых мероприятий;
  • увеличат в 10 раз количество групп для проверок заведений питания и отдыха, а также транспорта;
  • заведения будут закрывать, если заметят три нарушения;
  • с 12 до 15 октября в городе продезинфицируют места общего пользования в жилых домах и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения;
  • с 8 октября планируют ограничить прием граждан субъектами хозяйствования и учреждениями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что введение жесткого карантина в Украине не планируется. Но при этом назвал условие, при котором это возможно.

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Также мы сообщали, что в Украине смягчить карантин может лишь одна область.

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