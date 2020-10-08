В Сумах ужесточат карантин: что будет запрещено

В Сумах местные власти усилят карантинные ограничения. В частности, в городе будет действовать "100-процентный масочный режим" и ограничат массовые мероприятия.

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Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, заявил мэр города Александр Лысенко на своей странице в Facebook.

Так, в городе планируют ввести такие меры:

обязательный масочный режим;

ограничат проведение массовых мероприятий;

увеличат в 10 раз количество групп для проверок заведений питания и отдыха, а также транспорта;

заведения будут закрывать, если заметят три нарушения;

с 12 до 15 октября в городе продезинфицируют места общего пользования в жилых домах и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения;

с 8 октября планируют ограничить прием граждан субъектами хозяйствования и учреждениями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что введение жесткого карантина в Украине не планируется. Но при этом назвал условие, при котором это возможно.

Также мы сообщали, что в Украине смягчить карантин может лишь одна область.

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