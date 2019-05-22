В Сумской области подожгли аптеку и магазин семьи мэра

Огонь вспыхнул под утро

В городе Лебедин Сумской области сегодня около четырех часов утра на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в помещении аптеки по ул. Карпова. Прибывшие к месту происшествия пожарники локализовали и ликвидировали пожар. В результате его оказались повреждены два окна, дверь, два шкафа, холодильник и лекарственные препараты.

Примерно в то же время на ул. 19 августа случайные прохожие обнаружили задымление в неэксплуатируемом здании бывшего магазина. Пожарным также удалось ликвидировать очаг возгорания. В результате пожара были повреждены два окна и трое дверей.

Как выяснилось, оба пострадавших в огне объекта принадлежат семье мэра Лебедина Александра Баклыкова. Об этом сообщают Sumy.Today со ссылкой на начальника отдела коммуникаций полиции области Эльвиру Биганову.

Напомним, в Киеве вспыхнул пожар в киевском Национальном университете культуры и искусств.

Также сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров, установленную в центре города.

Кроме того, в Киеве ликвидировали сильный пожар на территории промзоны.

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