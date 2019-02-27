В Сумской области СБУ разоблачила расхитителей топлива из нефтепровода

С начала года воры украли нефти на 100 тысяч гривен

СБУ разоблачила воров, кравших топливо из нефтепровода. Фото: СБУ

В Сумской области СБУ разоблачила расхитителей топлива из нефтепровода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/685/814/5c7685814d8eb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/685/814/5c7685814d8eb.png 2019-02-27T15:03:00+02:00 Другие регионы С начала года воры украли нефти на 100 тысяч гривен

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила воров, которые осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и перекачивали украденную продукцию в автоцистерны, а позже продавали ее коммерческим структурам.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, пятеро жителей Полтавской и Сумской областей систематически воровали нефть в Ахтырском районе.

"Злоумышленники осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны", – говорится в сообщении.

После этого похищенное сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где продавали коммерческим структурам для переработки. Стоимость похищенного только с начала 2019 года составила около 100 тысяч гривен.

В ходе обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и оборудование для "врезов".

В рамках уголовного производства, которое было открыто по статьям "кража" и "повреждение объектов магистральных нефти-, газо- нефтепродуктопроводов". Организатору схемы сообщили о подозрении, решается вопрос объявления подозрения другим фигурантам дела.

Напомним, ранее харьковская "королева бензоколонки" открыла нелегальную АЗС. У харьковчанки изъяли топливо и оборудование на полмиллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине началась "бензиновая лихорадка". При этом ожидалось, что подорожание бензина приведет к подорожанию продуктов и проезда.

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