В супермаркете Херсона мужчина вместо защитной маски надел пакет (видео)

Таким образом покупатель расплатился на кассе

В супермаркете мужчина использовал одноразовый пакет в качестве маски для лица / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне,в одном из местных супермаркетов, мужчина надел пакет вместо защитной маски.

Видео опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

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Видимо кассир потребовал, чтобы покупатель надел защитную маску. У мужчны ее не оказалось, но он придумал, как выйти из ситуации, натянув маленький прозрачный пакет на уши. Таким образом он расплатился на кассе.

"Все гениальное просто", "патент выдать", "просто поднял настроений, супер", "когда зажал одну гривну на маску", "новые тренды", – комментируют лайфлак в Сети.

Маски для вакцинированных

Кроме того, в эфире "Право на владу" на "1+1" главный санврач пояснил, что вакцинированные также должны носить маски.

"Сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски даже тем людям, которые получили полный курс прививок", – заявил он.

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Кузин добавил, что вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни или от риска умереть, но человек, получивший прививку, все равно может заразиться.

Отметим, отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.

Мы также писали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

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Тем временем ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19, поскольку ее не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.