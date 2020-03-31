В Украине дорожают сосуды для хранения кислорода, необходимого при лечении коронавируса

В Украине дорожают криоцилиндры – сосуды, предназначенные для хранения кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Кислород нужен при лечении тяжелых больных, заразившихся коронавирусом.

Как рассказали корреспондентам "Сегодня" на Полтавском заводе медицинского стекла, где производят кислород, раньше цена такого сосуда была 75 тыс. грн, теперь же она резко подскочила.

"Ставится в больницу два таких сосуда. Один заправляем, один – работает. Эти сосуды – одни из последних, которые мы собрали по Украине. Если нормальная их цена, в нормальном состоянии, была 75 тыс. грн за сосуд, то мы покупали уже по 120 тыс. грн. После нас выставили цены 190 тыс. грн", – рассказал корреспондентам "Сегодня" руководитель Полтавского завода медицинского стекла Александр Кудацкий.

При этом кислорода на заводе вырабатывается достаточно, чтобы обеспечить не только Полтавскую область, но и Сумскую, а также Киев. В Украине есть еще несколько заводов, где производят кислород. На полтавском заводе уверены, что с кислородом проблем в Украине не возникнет. Что же касается криоцилиндров, то здесь надеются на поставки из Китая. Сосуды должны прийти оттуда через несколько недель.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пик распространения коронавируса в Украине ожидают между 10 и 20 апреля.

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 10:00 31 марта в стране официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Восемь человек выздоровели, и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 69 новых случаев.

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