В Украине еще одна область оказалась в шаге от красной зоны

Там превышены два эпидемических показателя

В Украине еще одна область оказалась на грани красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

Черкасская область оказалась на грани красной зоны карантина. В регионе превышены два эпидемических показателя.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко на своей странице в Facebook.

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Что происходит в Черкасской области?

Как рассказал Скичко, Черкасская область вплотную приблизилась к красной зоне.

"Имеются четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд – "красная" зона", – отметил он.

Как стало известно, на сегодняшний день превышены уже два индикатора: коэффициент выявления случаев инфицирования 26,6% (должен быть менее 20%) и уровень госпитализации – 60,4 (должен быть меньше 60).

В Украине обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

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Правила красной зоны

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

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Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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