В Украину на этой неделе придет потепление – свежий прогноз синоптиков

Из-за прихода антициклона ночные температуры снизятся – ожидается небольшой "минус", но днем будет стабильный "плюс" за счет солнца

В Украине будет тепло. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на этой неделе будет теплой. Во многих регионах ожидается плюсовая температура воздуха. При этом в некоторых областях синоптики прогнозируют дождь и снег.

Об этом изданию "Обозреватель" сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Реклама

9 февраля на западе и юге температура воздуха может подняться до +9 градусов. Также в этот день и 10 февраля в северных, восточных и западных областях будет преобладать мокрый снег. На остальной территории прогнозируют без существенных осадков.

Кроме того, в течение недели может усиливаться ветер, но в пределах нормы – не более первого уровня.

11 февраля с запада в Украину придет мощный антициклон, который принесет потепление. Так, на конец недели и выходные синоптик спрогнозировала существенное улучшение погоды.

Реклама

Из-за прихода антициклона ночные температуры снизятся – ожидается небольшой "минус", но днем будет стабильный "плюс" за счет солнца.