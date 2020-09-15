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В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19

15 сентября, 19:53

Руслан Ровик Руслан Ровик

Для помощи хасидам из Израиля прибыла группа медиков и фармацевт

В Умани сотрудники частной лаборатории провели более 460 ПЦР-тестов на коронавирус среди паломников-хасидов и обнаружили среди них 10 человек с COVID-19.

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Об этом заявили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Туристам оказывают медицинскую помощь в инфекционном госпитале и медпункте на территории их компактного проживания на время празднования.

Кроме того, из Израиля в Умань прибыли два врача, три младших медицинских специалиста и фармацевт, которые усилят команду местных медиков. В своей амбулатории они подготовили отделение, где будут выявлять больных с повышенной температурой, отдельно – отделение для "бессимптомных" носителей COVID-19.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

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Также мы писали о том, что каждый шестой общественный объект в Украине нарушает правила карантина, которые планируют вскоре изменить. Речь идет о нарушениях в магазинах, парикмахерских, кафе и ресторанах.

А о том, как живется украинцам в регионах с "красной зоной" карантина, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин паломники хасиды умань коронавирус

Источник: Сегодня

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