В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19

В Умани сотрудники частной лаборатории провели более 460 ПЦР-тестов на коронавирус среди паломников-хасидов и обнаружили среди них 10 человек с COVID-19.
Об этом заявили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черкасской области.
Туристам оказывают медицинскую помощь в инфекционном госпитале и медпункте на территории их компактного проживания на время празднования.
Кроме того, из Израиля в Умань прибыли два врача, три младших медицинских специалиста и фармацевт, которые усилят команду местных медиков. В своей амбулатории они подготовили отделение, где будут выявлять больных с повышенной температурой, отдельно – отделение для "бессимптомных" носителей COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.
Также мы писали о том, что каждый шестой общественный объект в Украине нарушает правила карантина, которые планируют вскоре изменить. Речь идет о нарушениях в магазинах, парикмахерских, кафе и ресторанах.
А о том, как живется украинцам в регионах с "красной зоной" карантина, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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