В Виннице чиновники заработали миллионы на гололеде

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы

В Виннице чиновники мэрии в прошлом году осуществили закупку соли для посыпки дорог во время гололеда по завышенной цене. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 млн гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в ходе расследования следователи собрали доказательства злоупотребления служебным положением тремя чиновниками.

Должностные лица департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников тендера, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене.

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В ходе обысков копы изъяли у подозреваемых около 30 тысяч долларов.

Фигурантам дела было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением.

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Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Указано, что досудебное расследование уже завершено и обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд.

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Ранее мы сообщали, что в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Также напомним, на Донбассе экс-руководитель суда выписала себе и коллеге премии на 150 тысяч гривен.

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