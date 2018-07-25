В Виннице "объявили войну" незаконной рекламе

В Виннице начали демонтировать вывески, которые закрывают фасады исторических зданий. Свою работу активисты начали в центре города.

Добровольно заменить рекламу, которая не соответствует стандартам, предпринимателям предложили еще два месяца назад, но большинство этого не сделали. Если в течение недели уже снятые баннеры бизнесмены не заберут из спецплощадки, то их продадут на аукционе.

Примечательно, что так же с вывесками на памятниках архитектуры борются во Львове, Киеве и Черновцах.

Напомним, недавно Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети, а также на средствах и оборудовании наружного освещения.

За соответствующий законопроект (№3454) о внесении изменений в закон Украины "О рекламе", касающихся использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности, в целом проголосовали 226 народных депутатов на вечернем заседании 3 июля.

А в Днепре бороться с рекламой наркотиков и объявлениями могут при помощи химии. Так, в департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета поступило предложение наносить на поверхность фасадов и столбов раствор, который уже более 10 лет используют в Израиле.