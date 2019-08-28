В Виннице презентовали фильм о жизни города во время Второй мировой войны

В Виннице презентовали жуткие кадры о жизни горожан во время Второй мировой войны. В фильме рассказали о жестоком и голодном 1939-м.

Сняли черно-белую ленту историки и использовали для ее съемки достоверные данные из архивов. Стоимость картины – 47 тысяч гривен. Авторы фильма надеются, что смогут показать его в каждом регионе.

"Мы хотели показать, какими были настроения населения, что происходило здесь, в Винницкой области, которая якобы была мирной. Мы говорим о трех тысячах человек, погибших уже в 1939 году. Мы говорим о том, какие были ожидания этих людей, чем они жили, что у них болело", – рассказал историк Анатолий Войнаровский.

Недавно мы писали, что фильм "U-311: Черкассы" вошел в конкурсную программу Варшавского кинофестиваля. Эта лента создавалась с помощью реального командира тральщика, почетного гражданина города Черкассы Юрия Федаша, который консультировал команду, работавшую над картиной. В актерский состав также вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014 года.

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