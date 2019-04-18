В Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу
В некоторых местах вода покрывала колеса автомобилей
Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей. Поэтому, чтобы не попасть в неудачу, водителям приходилось объезжать улицу.
Напомним, недавно заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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