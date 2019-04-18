Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу

Сегодня, 14:18

В некоторых местах вода покрывала колеса автомобилей


На Черновцы обрушился мощный ливень. Дождевой водой затопило целую улицу – автомобили тут не ездили, а плыли.

Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей. Поэтому, чтобы не попасть в неудачу, водителям приходилось объезжать улицу.

Напомним, недавно заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как новый шторм в США принес с собой град размером с куриное яйцо.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег улица, черновцы, непогода, ливень, затопление

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украину зальют дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Вчера, 09:19

Несмотря на мокрую погоду, серьезное похолодание отходит и в Украине потихоньку начинает теплеть

Дожди, мокрый снег и температурные качели: синоптики рассказали о погоде в Украине

16 апреля, 09:04

Местами сегодня будет всего пять градусов тепла, а в некоторых областях потеплеет до +15

Украину накроют грозы, но будет тепло: синоптики предупредили о непогоде

11 апреля, 09:20

Весеннее потепление сопровождается обильными дождями и температурными перепадами

В Украину пришли грозы: синоптики уточнили, где пройдут дожди

10 апреля, 09:23

Несмотря на потепление, сегодня ожидается перепад температур от 10 до 22 градусов

О чем жалеют разведенные женщины

Назван самый полезный суп

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

Первые версии причин возгорания в Соборе Парижской Богоматерии

Названо самое опасное упражнение для пресса

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Люксовые футболки от 30 грн. Дешевле не найти

Самые актуальные образы для городских модниц

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

В Украине готовят "Кровную месть"

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»