В Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу

В некоторых местах вода покрывала колеса автомобилей





Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей. Поэтому, чтобы не попасть в неудачу, водителям приходилось объезжать улицу.

Напомним, недавно заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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