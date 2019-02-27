В Виннице участник боевых действий создает необычный мед

Мужчина добавляет в мед орехи, цукаты и сухофрукты

В Виннице участник боевых действий создает необычный мед 2019-02-27T14:37:00+02:00 Другие регионы Мужчина добавляет в мед орехи, цукаты и сухофрукты

Сергей Бондаренко начал дело, чтобы забыть о войне. Пока что для мужчины это – хобби, но вскоре Сергей хочет превратить его в успешный бизнес. Секреты витаминных деликатесов узнавали журналисты "Сегодня".

Делать сладкие деликатесы Сергей Бондаренко начал случайно. Вернувшись из войны, мужчина начал заниматься пасекой, а потом решил экспериментировать. Витаминный мед пришелся по вкусу семье мужчины и его друзьям. Такие пасты можно мазать на бутерброды и добавлять в каши. Они питательные, калорийные и особенно полезны для спортсменов.

Мужчина планирует запатентировать свой чудо-мед, а потом зарабатывать на его продажи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать правильный мед. Мы также писали, как вылечить горло с помощью меда.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из меда:

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