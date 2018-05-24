В Виннице устроили настоящую Венецию

Настоящую Венецию устроили прямо в украинской Виннице – туристов и горожан катают в настоящей гондоле, а лодочник поет настоящие итальянские песни и проводит экскурсию по Южному Бугу.

Возле причала мужчина в пестрой футболке, шляпе и красном шелковом шарфе, а рядом с ним – изысканная и помпезная Джульетта: так дедушка Василия Гуменюка назвал гондолу, созданную им своими руками.

"Он на ней сделал предложение моей бабушке, потому это фактически семейная реликвия", – рассказал гондольер.

Виталий немного отреставрировал Джульетту, внутри положил подушки и установил старинный стол, а в солнечную и безветренную погоду он катает туристов и горожан.

"Осоле, осоле мио, дальше слов не помню, но петь могу", – рассказал он, добавив, что управлять гондолой сложнее, чем обычной лодкой, к тому же необходимо иметь специальное разрешение.

По его словам, есть правила дорожного движения, а также и правила движения на воде. По его словам, желающих покататься по Южному Бугу – множество.

"Мы в Венеции не были, но оно все передается, так сам гондольер шутки шутит, рассказывает все, историю и так далее, и это было невероятно", – признался житель Винницы Роман Кось.

В свою очередь, винничанка Анжела Фальковская добавила, что ей понравилась прогулка: "Я тоже такого еще не пробовала и нахожусь под впечатлением".

Полчаса прогулки в гондоле стоит 250 гривен – таким образом Виталий пытается накопить на свою мечту и открыть школу украинских гондольеров.

Напомним, ранее в Венеции открыли музей знаменитого Казановы. С помощью современных технологий, посетители погрузятся в биографию Джакомо Казановы. Виртуальная реальность и интерактивные реконструкции принесут посетителям незабываемые впечатления.

В музее – шесть тематических залов. В каждом – рассказы о талантах Казановы – скрипача, математика, картежника, философа, алхимика и шпиона.

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