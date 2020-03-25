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В Виннице впервые зафиксировали коронавирус: заболела женщина

25 марта, 17:17

Руслан Ровик

В сети сообщили, что женщина работала в роддоме

В Виннице впервые зафиксировали случай инфицирования коронавирусом. Результаты подтвердили лабораторно в областном центре Минздрава.

Как заявил эпидемиолог Степан Томин, речь идет о жительнице Винницы, которую госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы, сообщает Vinbazar.com.

"По состоянии на 15 часов 25 марта на территории Винницкой области зарегистрировано 27 случаев подозрения на коронавирусную инфекцию. 23 случая лабораторно не подтвердили. В одном случае диагноз подтвержден лабораторно", – говорится в сообщении.

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Между тем, в социальных сетях появились данные о том, что заболевшая работала в Винницком родильном доме. Учреждение взяли под охрану сотрудники полиции.

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Как заявили в областном управлении Нацполиции, в роддоме проводят дезинфекцию, а копы обеспечивают охрану порядка.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и Киеве.

Так, в Черновицкой – 38 (1 человек умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Тем временем в регионы привезли тесты на коронавирус и специальную защитную одежду для врачей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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