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В Украине еще больше людей заразились коронавирусом

25 марта, 09:05

Сергей Мартынец

В лидерах по количеству подтвержденных случаев остается Киев

По состоянию на утро 25 марта в Украине заразились коронавирусом 113 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже переданы в лаборатории в каждый регион Украины, а также военным. В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус. В ведомстве отмечают, что тестирование будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус ГСЧС

Источник: Сегодня

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