В Виннице расцвели сакуры (видео)

В Виннице, где из-за аномально теплой погоды в марте уже зацвели три дерева сакуры, теперь целые улицы стали нежно-розовыми, белыми и сиреневыми – из-за распустившихся сакур и магнолий. Многие прохожие останавливаются и фотографируются на фоне цветущих деревьев. Говорят: магнолии и сакуры создают романтическое настроение. Цвести деревья будут минимум до конца месяца.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как из-за аномально теплой температуры в Киеве сакура зацвела посреди зимы. Это случилось за три дня до Нового года. Деревья расцвели в двух местах – на Липском бульваре и в сквере Марии Заньковецкой на улице Большой Васильковской.

"В силу того, что сейчас на улице очень тепло – деревья цветут. Хотя должны были отцвети еще в октябре. Но из-за того, что на улице стоит аномальное тепло и до сих пор не выпал снег, вишни продолжают цвести", – рассказали тогда сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района. В тренде На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

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