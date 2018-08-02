В Винницкой области мужчина избил знакомого и пытался переехать его машиной

Сегодня, 12:48

Во время задержания злоумышленника полицейским пришлось применить оружие


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В селе Немерче Винницкой области мужчина жестоко избил знакомого и пытался переехать его автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения местной жительницы. Между мужчинами начался конфликт, и один из них начал драку. Он избил оппонента металлическим прутом и пытался переехать его автомобилем. Жена пострадавшего мужчины успела оттащить его из-под колес, и сама получила травму ноги.

"36-летнего пострадавшего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, травмами туловища и грудной клетки", – отметили правоохранители.

Когда на место приехали копы, злоумышленник пытался напасть на них. Предупреждение о применении оружия и требование прекратить противоправные действия на хулигана не подействовали и полицейскому пришлось применить оружие. В результате 29-летний злоумышленник получил огнестрельное ранение бедра.

По этим фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Кроме того, открыто уголовное производство по факту угрозы убийством или насилием в отношении работника правоохранительного органа в соответствии с ч.1 ст.345 УК Украины. 

Напомним, в Николаеве возле городского рынка агрессивный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом угрожал прохожим.

А в Донецкой области посадили под домашний арест полицейского, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум посетителям кафе. 
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