В Винницкой области мужчина обокрал костел – унес деньги для переселенцев

В Шаргороде мужчина похитил помощь, собранную в храме для украинцев из горячих точек – его уже задержали полицейские

Мужчина обокрал храм в Винницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области мужчина похитил из костела деньги, которые собирали для переселенцев, бежавших из-за войны РФ против Украины. Нарушитель забрал 2500 гривен из храма в Шаргороде.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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О краже копам рассказал настоятель костела 5 апреля. Полицейские вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Мурафской общины, ранее судимый за имущественные преступления. Ему 26 лет. У подозреваемого изъяли часть похищенных денег.

Фото Нацполиции

Правоохранители расследуют это дело по ч. 4 ст. 185 УКУ – кража.

"Подчеркиваем, что в соответствии с изменениями в законодательстве усилена ответственность за совершение имущественных преступлений. Воровства, совершенные в условиях военного положения, приравниваются к тяжким преступлениям", – уточнили в полиции.

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Таким образом, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Его пока поместят в изолятор временного содержания.