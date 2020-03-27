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В Винницкой области на блок-посты выйдут врачи

27 марта, 19:04

Сергей Пономаренко

Такое решение прийнято в связи с борьбой с распространением коронавируса

В Винницкой области, где уже работает 36 санитарных блок-постов, принято решение о том, что к правоохранителям присоединятся медики.

"Сегодня" уже сообщали, что в рамках борьбы с распространением коронавируса в Виннице ввели запрет на проезд в общественном транспорте.

В нем смогут передвигаться только работники критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Сергей Моргунов.

"Прекратить перевозки в общественном транспорте с 29 марта. За исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуре, с соблюдением противоэпидемиологических норм. Департаменту энергетики, транспорта и связи отработать порядок перевозки работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуры", – сказал он.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в Виннице выросло количество заразившихся COVID-19.

Также мы сообщали, что в городена коронавирус проверяют более 20 беременных и рожениц, из-за того, что в роддоме работала заразившаяся сотрудница.

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Винница карантин коронавирус Винницкая область

Источник: Сегодня

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