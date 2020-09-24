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В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: пострадавший получил серьезные травмы

24 сентября, 11:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Драка прекратилась после выстрела из пистолета в воздух

В Винницкой области произошла драка между кандидатами на местных выборах.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции, инцидент случился между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, депутатом Винницкого облсовета и кандидатом в депутаты облсовета.

В полицию Калиновского района обратился 52-летний местный депутат и рассказал, что вечером 23 сентября к нему домой приехал чиновник с кандидатом в депутаты. Они начали ссориться, когда 40-летний кандидат в депутаты Винницкого облсовета ударил по голове заявителя. В ответ пострадавший повредил автомобиль обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем конфликта стал работник пострадавшего. Он выстрелил вверх из травматического пистолета, тем самым прекратив драку. Депутата госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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Злоумышленника задержали, а его авто отправили на штрафплощадку. Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства. Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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Напомним, недавно ЦИК предупредила, что во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, введут некоторые новшества .

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драка Винницкая область местные выборы кандидаты в депутаты
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