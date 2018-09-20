В Винницкой области ребенок впал в кому из-за столбняка

Ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме

В Винницкой областной детской инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии находится двухлетняя девочка, заболевшая столбняком. Об этом в среду, 19 сентября, пишет Главком со ссылкой на начальника отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения облгосадминистрации Татьяну Бондаренко.

По ее словам, ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме.

"Ребенок крайне тяжелый, в коме. Прививок у нее не было, отказ родителей от вакцинации есть", - рассказала Бондаренко.

Напомним, в 2018 году в Киеве зафиксировали уже два случая заболевания столбняком.

"Выявлено два случая столбняка (в январе и мае 2018 года). Оба больных – мужчины, 47 и 32 лет. Заражение в первом случае произошло после нанесения колотой раны при работе с грязным железом, во втором – при получении ссадины в результате падения с велосипеда", – сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

В 2017 году мы сообщали, что в Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка.

Главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.