В Винницкой области ребенок впал в кому из-за столбняка

Сегодня, 03:22

 Ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Винницкой областной детской инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии находится двухлетняя девочка, заболевшая столбняком. Об этом в среду, 19 сентября, пишет Главком со ссылкой на начальника отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения облгосадминистрации Татьяну Бондаренко.

По ее словам, ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме. 

"Ребенок крайне тяжелый, в коме. Прививок у нее не было, отказ родителей от вакцинации есть", - рассказала Бондаренко.

Напомним, в 2018 году в Киеве зафиксировали уже два случая заболевания столбняком.

"Выявлено два случая столбняка (в январе и мае 2018 года). Оба больных – мужчины, 47 и 32 лет. Заражение в первом случае произошло после нанесения колотой раны при работе с грязным железом, во втором – при получении ссадины в результате падения с велосипеда", – сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

В 2017 году мы сообщали, что в Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка

Главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.
столбняк
Источник:

"Сегодня"

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