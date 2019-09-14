В Винницкой области учеников из одной школы госпитализировали с отравлением

В больницу также попали пятеро работников этой школы

Одно из отделений больницы в Курахово превратилось в музей / Фото: Сегодня

В Винницкой области 20 человек – из них 5 взрослых и 15 детей госпитализировали в больницу с диагнозом пищевое отравление. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, 13 сентября в полицию поступила информация о госпитализации учащихся и сотрудников одной из школ в Казатинском районе. Предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы.

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В полиции отметили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школы, приостановлено.

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"Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью потерпевших нет", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

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