В Винницкой области заключенный обворовывал украинцев по телефону

Подозреваемому грозит еще восемь лет тюрьмы

Винницкие полицейские разоблачили осужденного, который из тюремной камеры обманывал людей по всей Украине.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина звонил людям, представлялся работником банка и присваивал их средства. По имеющейся информации, осужденный причастен к более 10 мошенничеств по этой схеме. На днях следователи объявили ему о подозрении.

Так, в прошлом году он обманул жительницу Закарпатской области. Злоумышленник позвонил потерпевшей и, представившись работником банка, сообщил, что ему необходимо подтвердить перевод средств с банковской карты за заказ в Интернет-магазине на сумму 1600 гривен.

Когда женщина сообщила, что ничего не заказывала, злоумышленник предложил отменить платеж. Для этого она должна была снять указанную сумму со счета и через банкомат пополнить указанный им мобильный номер, после чего деньги должны вернуться ей на карту. Женщина все сделала, как приказал "работник банка", но деньги ей так и не вернулись.

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Злоумышленником оказался 33-летний житель Мурованокуриловецкого района Винницкой области. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийство и нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

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Во время проведения обыска по месту отбывания наказания подозреваемого следователи изъяли сим-карты и мобильные телефоны.

Полиция проверяет мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливает его сообщников. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожье двое злоумышленников "заработали" более 100 тысяч грн на доверчивых покупателях.

Также напомним, юристы дали совет, как обезопасить себя от финансовых аферистов.

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