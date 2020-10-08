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В "зеленой" Кировоградской области ужесточили карантин: что запретят

8 октября, 19:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ограничение вступит в силу 9 октября

Власти Кировоградской области, которая находится в "зеленой зоне" карантина, запретили проводить массовые мероприятия. Это связано с обострением ситуации с коронавирусом в Украине.

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Об этом заявил глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в Telegram.

Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС 8 октября.

"Вопрос инициировал я из-за обострения эпидемической ситуации в Украине и возможного обострения в регионе. Да, мы в "зеленой зоне", и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, что это правильный шаг", – отметил Назаренко.

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Глава области уточнил, что временный запрет вступит в силу 9 октября.

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Напомним, Кировоградская область является единственной в Украине, где разрешено смягчать карантин. Практически во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Также мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что введение жесткого карантина в Украине не планируется . Но при этом назвал условие, при котором это возможно.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус кировоградская область
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