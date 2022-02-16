В Житомире мужчина грабил автоматы с водой и ранил полицейского – что ему грозит

Вора задержали сразу после взлома четырех автоматов на проспекте Мира и в микрорайоне Маликова

Полиция задержала подозреваемого в кражах денег из автоматов питьевой воды / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире поймали необычного "налетчика". Начиная с прошлого года, он совершал "налеты" на автоматы по продаже питьевой воды и воровал оттуда деньги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

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Как мужчина воровал деньги?

32-летнего мужчину полицейские разоблачили в систематических ночных "налетах" на автоматы питьевой воды, которые мужчина повреждал и похищал с кассетоприемников деньги. В среднем из одного автомата он вынимал около 800 гривен. Такой деятельностью он занимался с прошлого года.

Вора задержали после взлома и краж средств из четырех автоматов, размещенных по проспекту Мира и в микрорайоне Маликова.

Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и ранил острым предметом руку полицейского.

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В настоящее время мужчина под стражей. Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины и начато еще одно уголовное производство – по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчине может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 6 лет.

Что нам сказали в полиции?

Как сообщила нам спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко, мужчина подозревается в 30 таких кражах.

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"О нем известно, что ранее он был судим за имущественные преступления", – сообщила нам Алла Ващенко.

Этот случай не остался без внимания у пользователей соцсетей. Некоторые из них предположили, что мужчина мог мстить за, якобы, некачественную воду. В полиции последнее опровергли.

В Киеве замначальника Укрпочты воровала марки

Замначальника отделения Укрпочты с июля по август 2019 года присвоила почтовые марки на общую сумму около 800 тысяч гривен.

В результате злоумышленнице вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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