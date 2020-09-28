В Житомире улицы превратились в реки (видео)

Люди по щиколотку бродили в воде, затруднен проезд автомобилей

Мощные дожди залили улицы Житомира и Коростеня.

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Пользователи соцсетей выложили видео, как люди бродят в воде по щиколотку. Сложно было проехать даже автомобилям.

Местные жители жалуются – улицы превратились в полноводные реки из-за плохой работы ливневой канализации.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 25 сентября, в Житомире выпала полумесячная норма осадков.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, что из-за сильных дождей и порывов ветра, которые накануне обрушились на Украину, по состоянию на утро 28 сентября обесточены 37 населенных пунктов.

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Так, без света остались люди в шести областях:

Черниговская – 11 населенных пунктов;

Киевская – 9 населенных пунктов;

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Днепропетровская – 5 населенных пунктов;

Запорожская – 5 населенных пунктов;

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Сумская – 4 населенных пункта;

Кировоградская – 3 населенных пункта.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также мы писали об урагане, который накануне пронесся в Херсонской области. После себя он оставил поваленные деревья и оборванные линии электропередачи, на домах повреждены крыши.

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