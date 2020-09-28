В Житомире улицы превратились в реки (видео)

Мощные дожди залили улицы Житомира и Коростеня.
Пользователи соцсетей выложили видео, как люди бродят в воде по щиколотку. Сложно было проехать даже автомобилям.
Местные жители жалуются – улицы превратились в полноводные реки из-за плохой работы ливневой канализации.
Ранее мы сообщали, что в пятницу, 25 сентября, в Житомире выпала полумесячная норма осадков.
Кроме того, "Сегодня" рассказывали, что из-за сильных дождей и порывов ветра, которые накануне обрушились на Украину, по состоянию на утро 28 сентября обесточены 37 населенных пунктов.
Так, без света остались люди в шести областях:
Черниговская – 11 населенных пунктов;
Киевская – 9 населенных пунктов;
Днепропетровская – 5 населенных пунктов;
Запорожская – 5 населенных пунктов;
Сумская – 4 населенных пункта;
Кировоградская – 3 населенных пункта.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Также мы писали об урагане, который накануне пронесся в Херсонской области. После себя он оставил поваленные деревья и оборванные линии электропередачи, на домах повреждены крыши.
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