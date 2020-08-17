В Житомире задержали боевика "Исламского государства"

В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины задержали члена террористической группировки "Исламское государство".

Реклама

Как сообщили в СБУ, мужчина находился в международном розыске.

По данным спецслужбы, выходец из Центральной Азии скрывался от следствия и пытался легализоваться в Житомире, получив вид на жительство.

Операция по розыску и задержанию боевика проводилась СБУ совместно с Национальной полицией и областной прокуратурой.

В тренде Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Реклама

Отметим, что решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама