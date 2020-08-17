В Житомире задержали боевика "Исламского государства"

В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины задержали члена террористической группировки "Исламское государство".
Как сообщили в СБУ, мужчина находился в международном розыске.
По данным спецслужбы, выходец из Центральной Азии скрывался от следствия и пытался легализоваться в Житомире, получив вид на жительство.
Операция по розыску и задержанию боевика проводилась СБУ совместно с Национальной полицией и областной прокуратурой.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.
Отметим, что решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.
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