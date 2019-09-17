В Житомире загорелся троллейбус с пассажирами, людей эвакуировали через окна

Жертв и пострадавших нет

Фото: zhzh.info

В Житомире возник пожар в троллейбусе с пассажирами на остановке "Гидропарк", недалеко от конечной остановки троллейбусов и маршруток.

Информация о пожаре поступила спасателям областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям около 15.00.

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Троллейбус загорелся на ходу, пассажиров эвакуировали через окна. Жертв и пострадавших нет.

Подробнее об этом происшествии спасатели пообещали сообщить позже, после установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, в Харьковской области, недалеко от поселка Вишневое Балаклейского района, во время движения вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, горящий ЗАЗ-1102 "Таврия" обнаружили местные жители, которые и сообщили об этом сотрудниками ГСЧС. На момент прибытия пожарных транспортное средство полностью выгорело. Потушив его, спасатели обнаружили в нем тело 80-летнего владельца.

Также мы писали, что на трассе под Киевом загорелся автомобиль. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в Оболонском районе Киева проспекте Степана Бандеры во время движения загорелся автомобиль. На месте работали бойцы ГСЧС. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

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