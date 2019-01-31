В Житомирской области к ПЦУ присоединились уже 10 приходов
Прихожане церквей подписали соответствующие протоколы
В Житомирской области общины сел Городище Чудновского и Прилуки Овручского районов приняли решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
На собраниях общин жители большинством голосов решили изменить каноническую подчиненность и присоединиться к ПЦУ. Затем прихожане церквей подписали соответствующие протоколы.
Всего в Житомирской области к ПЦУ решили присоединиться 10 приходов.
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Религиозная община села Ворсовка Малинского района, которая первой в области заявила о своем переходе, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и зарегистрировала устав.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Теперь четко определено, что религиозная община принимает новых или исключает действующих членов общины на свое усмотрение, как это установлено ее внутренним уставом. Решение же об изменении подчиненности общины (например, переход из Московского патриархата в ПЦУ) принимается общим собранием этой религиозной общины.
Напомним, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.
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